Френското разузнаване: Китай е опитал да подкопае продажбите на Rafale

Китай е действал чрез своите посолства, за да разпространи съмнения относно ефективността на френските изтребители Rafale след въздушния бой между Индия и Пакистан през май, пише The Associated Press, позовавайки се на заключения на френски военни и разузнавателни служители. Те замесват Пекин в опит да удари репутацията и продажбите на френския водещ изтребител. Констатации от френска разузнавателна служба, разгледани от Associated Pres, показват, че китайските посолства са се опитали да подкопаят продажбите на Rafale, като убеждавали страни, които вече са поръчали самолетите, особено Индонезия, да не ги купуват.

Вместо това те искали да изберат произведени в Китай изтребители. Констатациите бяха споделени с Associated Pres от френски военен служител при условие, че служителят и разузнавателната служба не бъдат назовавани. ОЩЕ: Индия купува 26 френски изтребителя „Рафал“

Сблъсъкът на китайските и френските самолети

Четиридневните сблъсъци между Индия и Пакистан през май бяха най-сериозната конфронтация от години между двете ядрени съседи и включваха въздушен бой, в който участваха десетки самолети от двете страни. Военни служители и изследователи оттогава търсят подробности за това как произведената в Китай военна техника на Пакистан - особено бойни самолети и ракети за въздушен бой - се справя с оръжия, използвани от Индия при въздушни удари по пакистански цели, особено френски изтребители Rafale.

Продажбите на Rafale

Продажбите на Rafale и други въоръжения са голям бизнес за отбранителната индустрия на Франция и помагат на усилията на правителството в Париж да засили връзките с други нации, включително в Азия, където Китай се превръща в доминираща регионална сила. ОЩЕ: Светът видя една от най-големите въздушни битки в съвременната история (ВИДЕО)