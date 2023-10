HIMARS поразява полигон на руски новобранци: Украински военни показаха ВИДЕО

Нападението е извършено от отряда Shadow в Донецка област, става ясно от краткото съобщение на отряда (гледайте видеото и в YouTube - с възрастово ограничение).

Междувременно назначеният от Русия началник на Херсонската военно-гражданска администрация Владимир Салдо заяви, че Москва наблюдавала движението на украинска бронирана военна техника западно производство и увеличаването на концентрацията на войски на десния бряг на Херсонска област.

"Украинските сили се подготвят да преминат река Днепър и да пробият отбраната на руските сили. Малки украински щурмови групи постоянно провеждат амфибийни операции на островите на Днепър", заяви Салдо.

