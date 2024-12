Идват ли изтребителите Mirage 2000 в Киев? Украинските пилоти завършиха обучението във Франция

Украинските пилоти и механици завършиха обучението си на френски изтребители Mirage 2000-5F след шестмесечния процес, съобщават украинските медии на Коледа. Mirage 2000 е френски многоцелеви изтребител, разработен от Dassault Aviation през 70-те години на ХХ век. Първият полет е осъществен през 1978 г., а още през 1984 г. самолетът е приет на въоръжение във Франция. На въоръжение е още в армиите на Гърция, Египет, ОАЕ, Индия, Перу и Тайван.

Mirage 2000 е използван по време на военните конфликти в Босна, Афганистан, Сирия, Либия и други страни.

Още: Франция дава повече изтребители Mirage на Украйна, отколкото обеща с първата партида

Франция ще достави на Украйна „в краткосрочен план“ 6 многоцелеви изтребителя Mirage 2000-5F - с 3 повече от първоначално обещаните. Те ще пристигнат в началото на 2025 г., а в пакета е включена цялостна поддръжка, според официален документ на Националното събрание на Франция. Неофициално се говори за до 20 самолета за цялата 2025 г.: Украйна получава до 20 самолета Mirage 2000, Франция ги нагажда за ракети SCALP (ВИДЕО).

🇫🇷🇺🇦 | After six months, the training of Ukrainian pilots and mechanics on the Mirage 2000-5F has come to an end.



Щасливого Різдва ! pic.twitter.com/3BCfmICYkQ