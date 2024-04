Истерия в руските медии за новото оръжие от САЩ за Украйна: Преглед на печата от BBC (ВИДЕО)

Първите реакции от Кремъл не закъсняха, макар че самият Путин досега не е обелил и дума: Песков и Захарова се зъбят на САЩ заради руски пари в помощ на Украйна

Информационните пропагандни канали на Кремъл т.е. де факто цялата медийна машина в Русия, също не спира да бълва – и то след като вече минаха 2 дни и тече трети, откакто Камарата на представителите гласува новата законодателна рамка за Украйна, Израел, Тайван и замразените руски активи под американска юрисдикция. Кореспондентът на BBC в Русия Стив Розенбърг направи кратък преглед на руския печат:

На първо място – учудване как така председателят на долната камара на Конгреса Майк Джонсън направил "обратен завой" (Комсомолская правда)? Явно в Русия са очаквали САЩ да спрат завинаги да помагат на Украйна ...

"Московски комсомолец" "намира отговора" - на Джонсън му бил промит мозъка от директора на ЦРУ Уилям Бърнс. Гараниран с определения като "предател" и че явно Русия трябва да търси победата в Украйна на фронта, не в коридорите на властта във Вашингтон.

Относно ракетите ATACMS – има "медиен съвет" към Путин да почва да бомбардира предварително по складове, силози и обекти, където може да бъдат доставени. Отделно, да се дават руски ракети на "тези държави, които по някаква причина не харесват Вашингтон": Ракети ATACMS и Storm Shadow: САЩ и Великобритания готвят много оръжия за Украйна

The Russian press has turned on US House Speaker Mike Johnson with insults such as “total scatterbrain”, “brainwashed”&“the look of a traitor.” Which shows that House approval of the $61bn aid package for Ukraine has struck a raw nerve in Moscow. #ReadingRussia pic.twitter.com/pMGXe07sCC