Ракети ATACMS и Storm Shadow: САЩ и Великобритания готвят много оръжия за Украйна

Според вътрешни източници на медията – помощта ще включва бронирани машини (БТР-ите "убийци на танкове" Bradley, бронетранспортьори M113, както и Humvee), ракети и снаряди. Снощи украинският президент Володимир Зеленски каза, че със САЩ има разбирателство за доставка на дългобойни ракети ATACMS и по всички точки по този въпрос има съгласие: Зеленски: Със САЩ вече работим по споразумение в сферата на сигурността (ВИДЕО)

The US is preparing a larger than normal aid package for Ukraine, to be launched soon after new funding is approved, according to reporting from Politico.



The package may include Bradley IFVs, Humvees, air defenses, artillery shells, and M113 armored personnel carriers. pic.twitter.com/i9dtEeZwV2