Истинска военна мощ ли? Руски инструктури се поставят като мишени, докато "обучават" армията (ВИДЕО)

На кадрите се вижда как един от инструктурите, въпреки солидната си военна подготовка и наученото, очевидно не осъзнава риска от това да застане пред дулото на обучаващия се.

The Ministry of Defense of the Russian Federation published a video of the inspection of the reindeer breeder Shoigu in one of the camps for the preparation of future minced meat.



Pay special attention to the actions of the fire training instructor🤣 pic.twitter.com/zzMh4dw7kb