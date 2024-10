Италианският генерал Енрико Бардуани пое командването на КФОР (СНИМКИ)

Генерал-майор Енрико Бардуани от италианската армия е новият командващ на мироопазващата мисия на НАТО в Косово (КФОР), на мястото на генерал-майора от турската армия Озкан Улуташ, съобщи „Коха“.

Командването беше предадено на Бардуани на церемония в щаба на КФОР в Прищина, в която участваха, наред с други, косовският президент Вьоса Османи, премиерът Албин Курти и американският посланик Джефри Ховениер.

Очаква се Бардуани да изпълнява длъжността в следващата една година. Италианският офицер ще бъде 29-ият командир на КФОР и 14-ият италиански генерал, командващ мисията. Той има дълга кариера както в Италия, така и извън нея. Последният му пост бе в кабинета на италианския министър на отбраната Гуидо Кросето, където бе началник на отдела за отбранителна политика.

Admiral Stuart B. Munsch, Commander JFC Naples, attended the NATO-led KFOR Operation transfer ceremony between Major General Özkan ULUTAŞ and Maj Gen Enrico BARDUANI. He welcomed the new Commander and emphasised KFOR's role in ensuring safety in Kosovo. @NATO_KFOR @SHAPE_NATO pic.twitter.com/pWHa4QMAHV