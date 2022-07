Италия: Най-малко шестима загинали в Алпите след свличането на ледник (ВИДЕО)

Съобщава се за шестима загинали, а други осем са ранени. Двама от тях са транспортирани в болница в Белуно, един по-тежък случай е настанен в Тревизо, а петима в Тренто, каза говорителят на спешна помощ Микела Канова пред агенцията, без да дава подробности за националността на жертвите и пострадалите. Няколко хеликоптера са били изпратени на място, за да участват в спасителните операции и да наблюдават развитието на ситуацията.

Срутването е станало ден след рекордна температура от 10 градуса по Целзий на върха на ледника.

Според Ренато Колучи, специалист по глетчерите, цитиран от италианската агенция AGI, това явление „ще се повтори“, защото „от седмици температурите във височина в Алпите са доста над нормалните стойности“.

Incredible footage from an helicopter of the mountain rescue of the basal detachment in Marmolada.



Water lubrication at the base (or interstrata) and increased pressure in water-filled crevasses are probably the main causes for this catastrophic event pic.twitter.com/2OXRExkdjy