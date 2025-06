Изхвърлят съветските оръжия: Полша купува 180 танка от Южна Корея за 6 милиарда долара

Южна Корея и Полша договарят сделка за продажбата на 180 танка К2 на стойност 6 млрд. долара. Това ще бъде най-големият единичен договор за износ на оръжие на Сеул, предаде Ройтерс. Сделката ще бъде официализирана до края на месеца. Полша ще получи 180 танка K2, от които 117 бройки ще бъдат произведени от южнокорейския отбранителен контрактор Hyundai Rotem Co., а останалите ще бъдат произведени локално от държавната варшавска компания PGZ.

Договорът трябваше да бъде подписан в края на миналата година, но беше отложен поради вътрешни проблеми и в двете страни. Още: Samsung нанесе нов удар на руската икономика

След като тези пречки бяха премахнати, се очаква двете страни да подпишат сделката, която да е продължение на първоначалното споразумение от 2022 г. за доставка на 1000 танка K2 на Полша.

Очаква се новата сделка да е на значително по-висока стойност от договора от 2022 г., тъй като включва трансфер на технологии и условия за поддръжка, докато K2, които ще се произвеждат в Полша, също ще бъдат подобрен вариант.

През 2022 г. Полша подписа серия от сделки с южнокорейски отбранителни компании за придобиване на танкове K2, самоходни гаубици K9 и леки щурмови самолети FA-50 на фона на увеличение на разходите за отбрана след руската инвазия в Украйна. Още: Чехия изпрати на Украйна и последните си съветски танкове

