Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опитва да съживи процеса на преговори за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна, което предвижда значителни отстъпки в полза на Кремъл, твърди списание The Economist. Това включва облекчаване на санкциите и възобновяване на доставките на руски газ за Европа, включително чрез газопровода „Северен поток“, както вече ви съобщихме: Тръмп предлага на Путин възобновяване на доставките на руски газ за Европа през "Северен поток".

Тази инициатива е спорна, тъй като САЩ не могат самостоятелно да решават съдбата на европейските енергийни пазари, а възобновяването на доставките на руски газ противоречи на законодателството на Европейския съюз.

Съгласно този план Украйна ще трябва да се откаже от курса си към НАТО, но според твърденията ще може да се присъедини към Европейския съюз и да получи инвестиционен пакет.

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Ето основните точки в плана на Тръмп според The Economist:

Украйна ще се откаже от стремежа си да се присъедини към НАТО;

В замяна Украйна ще получи инвестиции и членство в ЕС;

В Донбас ще бъде създадена демилитаризирана зона;

Санкциите срещу Русия ще бъдат отменени;

Доставките на руски газ за Европа ще бъдат възобновени;

Газопроводът „Северен поток“ ще бъде пуснат отново в експлоатация.

Спорът около Донбас

Украйна вече се бе съгласила с предложение в Донецка и Луганска област да се създаде демилитаризирана зона, ако руските войски се изтеглят на еднакво разстояние спрямо украинските, но така и не стана ясно кой ще осъществява контрола и чия територия ще се води Донбас в такъв случай. Точката е залягала и в предишни планове на администрацията на Тръмп, но диктаторът Владимир Путин е категоричен, че целите на неговата "специална военна операция" ще бъдат постигнати - т.е. Русия ще превземе цял Донбас в крайна сметка.

Според престижни мозъчни тръстове като американския Институт за изучаване на войната обаче това е нереалистична оценка на този етап - там войната продължава от 2014 г. и руската армия не може да превземе украинския "крепостен пояс" около Славянск и Краматорск. Превземе ли го, или ако го получи чрез мирно споразумение, оттам нататък Украйна почти няма да разполага с укрепления към вътрешността на страната, което би дало страхотно поле за нова агресия на Владимир Путин и военните му.

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Съдбата на Украйна ще се решава без Украйна?

🚨 A new Yalta? Ukraine's fate could be decided without… Ukraine Another media outlet has reported on the possibility. The Wall Street Journal reports that Trump, Putin, and Xi Jinping could meet on November 18–19 at the APEC summit in Shenzhen, China. The idea was reportedly proposed by Witkoff as a way to discuss ending the war without Kyiv at the table. According to the newspaper, even some of Trump's fellow Republicans are puzzled by the proposal. Media reports draw parallels with the 1945 Yalta Conference, when three world leaders decided the fate of European countries without consulting them. — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026

Междувременно The Wall Street Journal съобщава, че Тръмп, Путин и китайският президент Си Дзинпин биха могли да се срещнат на 18–19 ноември по време на срещата на върха на АПЕК - форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество - в Шънджън, Китай. Идеята е била предложена от американския пратеник Стив Уиткоф като начин да се обсъди прекратяването на войната без участието на Киев. Дори някои от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия са озадачени от предложението, твърди изданието.

След срещата на Уиткоф с Путин в Санкт Петербург тази седмица стана и публично ясно, че е била обсъждана тристранна среща с Тръмп и Си - заяви го съветникът на руския диктатор Юрий Ушаков. Путин изразил пред Уиткоф някои практически съображения относно съдържанието на евентуална среща с другите двама лидери. Никой обаче не отхвърля идеята за такава среща и Китай я подготвя, разбра се от думите на Ушаков: След среща №9 Путин-Уиткоф: Русия е готова за тристранни преговори другия месец, искала система за сигурност за себе си и Украйна (ВИДЕО).

Тук много ясно личи препратката към историята, по-конкретно към Ялтенската конференция от 1945 г., когато трима световни лидери - Сталин, Рузвелт и Чърчил - решиха съдбата на европейските държави, без да се консултират с тях.

Олексий Буряченко, президент на Международния институт за изследвания в областта на сигурността, заяви в коментар за украинската медия UNN, че единствено Кремъл проявява интерес към евентуални тристранни преговори с участието на Русия, САЩ и Китай. По-конкретно, целта би била да се обсъди възможността за разрешаване на руската война срещу Украйна без участието на Киев и Европа. За САЩ и Китай други въпроси остават приоритетни и не е ясно дали войната ще се превърне в основна тема на преговорите.

Въпреки отстъпките на САЩ към Русия Владимир Путин досега не е приел никакви значителни отстъпки по отношение на края на войната си срещу Украйна.

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