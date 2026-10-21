След среща №9 Путин-Уиткоф: Русия е готова за тристранни преговори другия месец, искала система за сигурност за себе си и Украйна (ВИДЕО)

Русия е готова да възобнови тристранните преговори по въпроса за Украйна през последната седмица на ноември, е заявил диктаторът Владимир Путин пред американския пратеник Стив Уиткоф, който пристигна на визита в Санкт Петербург след разговор в норвежката столица Осло с украинския лидер Володимир Зеленски. Става въпрос за подновяване на дискусиите на Москва с Киев и Вашингтон, съобщи съветникът на кремълския диктатор Юрий Ушаков.

„Нашият президент уведоми Стив Уиткоф, че по принцип сме готови да възобновим споменатите тристранни преговори около 10 ноември по основната тема“, заяви Ушаков, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС. „Тази тема засяга изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта".

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Нов кръг от преговори може да се състои в Абу Даби (ОАЕ), заяви по-късно Юрий Ушаков.

Still, there’s some good news. During his meeting with Witkoff, the old man wasn’t exactly looking like a thundercloud, but he seemed extremely tense and, at times, even distant. Peskov said that “all of Witkoff’s proposals will be studied and assessed by Putin.” https://t.co/oNeaTumwRO — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Думите на руския президентски съветник идват на фона на нежеланието на Москва да сложи край на войната, ако не постигне максималистичните си цели, и в контекста на изявление на Зеленски, че Украйна е готова за примирие по настоящата фронтова линия, но при гаранции за сигурност от европейските партньори.

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Какво са си казали Путин и Уиткоф?

Ушаков обобщи и какво точно са обсъдили руският диктатор и пратеникът на Доналд Тръмп (вижте по-долу) на общо деветата си среща един с друг, откакто на власт в Белия дом е администрацията на републиканеца. Ушаков я определи като "изчерпателна", като тя е продължила почти три часа. Американският посланик Джаред Къшнър, който е зет на Тръмп, не можа да пристигне в Санкт Петербург поради заболяване и се включи дистанционно.

Войната в Украйна

Войната в Украйна се е превърнала в централна тема на срещата.

Путин похвалил усилията на САЩ в Украйна. Путин подчерта ефективността на усилията на Уиткоф и Къшнър.

В продължение на разговора на Путин с Тръмп на 9 октомври Путин и Уиткоф обменяли мнения относно начините за постигане на траен мир в Украйна.

Путин изразил пред Уиткоф интереса си към продължаване на съвместната работа със Съединените щати.

Основната тема, по която Русия е готова да възобнови преговорите, е създаването на система за сигурност за Русия и Украйна след края на войната.

Путин и Уиткоф обсъдили конкретно план за възможното възобновяване на тристранни преговори с участието на представители на Русия, САЩ и Украйна.

Путин заявил пред Уиткоф, че Русия е готова да възобнови преговорите със САЩ и Украйна през ноември.

Офанзивата на руските въоръжени сили

Путин съобщил на Уиткоф, че руските въоръжени сили "ефективно унищожават" обектите на украинския военнопромишлен комплекс.

Путин обявил "непрекъснатата офанзива на руските въоръжени сили в зоната на Северния военен окръг".

Разбира се, диктаторът не е казал нищо за Операция "Вивалди" в Лиманското направление, където украинските сили разкостиха руснаците и отбиха важен техен плацдарм за щурм на "крепостния пояс" в Донбас: Сводка специално за Иво Христов: Операция "Вивалди" - при Лиман руснаците не спират да отстъпват (ВИДЕА).

Благодарност към Мелания Тръмп

Путин помолил Уиткоф да предаде благодарността му на Мелания Тръмп за усилията ѝ в хуманитарната сфера, по-специално за разрешаването на "ситуацията в Олешки": Скоро може да има евакуация на гладуващи в Олешки. Песков: Мир в Украйна само със САЩ няма да стане (ВИДЕО).

Преговорите в Осло

Уиткоф информирал Путин за същността на преговорите в Осло и изложил своите коментари.

Руският диктатор бил запознат и с новите подходи между Европа и Киев, разработени по време на преговорите в Осло. От Кремъл заявиха, че тези подходи не били много "полезни".

Тристранна среща в Китай

Путин и Уиткоф обсъдили перспективата за тристранна среща с Тръмп и Си Дзинпин в Китай.

Путин изразил пред Уиткоф някои практически съображения относно съдържанието на евентуална среща с Тръмп и Си Дзинпин - никой обаче не отхвърля идеята за такава среща. Китайската страна подготвя евентуална среща между тримата лидери.

Освобождаването на Стивън Хъбард

74-годишният американец Стивън Хъбард, който беше в руски затвор, бе освободен и предаден на Уиткоф на летище „Пулково“ за връщане в Съединените щати.

Уиткоф заявил, че жестът на Путин да освободи Хъбард ще бъде оценен от Тръмп и американската общественост. Той по-рано нарече Путин "хуманист".

Witkoff calls Putin a “humanist” “You talk so much about President Trump being a humanist. You are a humanist yourself, sir, and I give you credit for that. I commend you for it.” — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Споразумения за дизелово гориво и икономически проекти

Путин и Уиткоф отделили значително внимание на изпълнението на споразуменията за доставки на дизелово гориво, сключени между руския диктатор и Доналд Тръмп - за доставка на руски дизел на американския и световния пазар.

Те отбелязали, че сделката за дизелово гориво ще стабилизира пазарите на горива.

Страните обсъдили мащабни съвместни икономически проекти между Русия и Съединените щати.

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Ситуацията около Иран

Путин и Уиткоф обсъдили ситуацията около Иран.

Путин заявил, че дипломатическите възможности далеч не са изчерпани.

Русия била готова да съдейства за разрешаването на ситуацията около Иран.

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След преговорите с американския специален пратеник Путин се срещна с китайския премиер Ли Цян.

Уиткоф и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и пратеник на Путин за преговорите със САЩ Кирил Дмитриев пък се срещнаха с освободения американец Стивън Хъбард. Преди да се срещне с американския пратеник, руският диктатор обяви освобождаването на американския граждани, който бе осъден през 2024 г. по обвинение в наемничество заради участието си в силите за териториална отбрана на Украйна.

Witkoff and Dmitriev meet with released American Stephen Hubbard Before meeting with Steve Witkoff, Putin announced the release of US citizen Stephen Hubbard, who was convicted in 2024 on mercenary charges for his participation in Ukraine’s territorial defense forces. Hubbard was officially released as a “gesture of goodwill.” Donald Trump claims that, out of respect for him, Russia demanded nothing in return. Meanwhile, the meeting between Putin and Witkoff has concluded. It lasted just over three hours, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. After the talks with the US special envoy, Putin met with Chinese Premier Li Qiang. — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Хъбард беше официално освободен като „жест на добра воля“. Доналд Тръмп пък твърди, че от уважение към него Русия уж не поискала нищо в замяна - на фона на сключената сделка за дизел, която облагодетелства единствено Москва.

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