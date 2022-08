Едно от изображенията прилича на Червения площад, с куполи на църкви на заден план и стълбове дим наоколо. Сред изображенията има и такива на тълпа в кървавочервено, сред която се виждат сивите униформи на руски държавни служители от миналия век; хора в униформи присъстват и на много от останалите изображения, които напомнят на атмосферата от сталинските подземия. На едно от тях се вижда мъж с георгиевска лента на ревера и със завързани очи.

"Изглежда като някакъв ад на НКВД/ФСБ, разкъсван от гражданска война, репресии и терор", пише потребител, а друг се пита дали не е грешка - това не е Русия от бъдещето, а от настоящето.

Neuroservice showed #Russia of the future with the help of a verbal query and image generation 😱

Perhaps this is a mistake - this is the Russia of the present pic.twitter.com/KMLTA2Zf2Q