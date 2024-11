Отдавна е добре известно, че утайката на руското общество беше пратена да воюва в Украйна - стотици хиляди затворници. Практиката беше наложена още от загиналия в самолетна катастрофа руски олигарх Евгений Пригожин, който беше фактическият създател на ЧВК Вагнер. Пригожин прибра най-голямата измет от руските затвори, с най-тежките присъди, за да я ползва за пушечно месо при превземането на Бахмут преди вече година и половина.

Пореден пример в това отношение - Денис Синицин, който е убит в Украйна, след като отива да се бие там. Негова снимка е включена във витрина с "героите на специалната военна операция" (гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин).

Синицин обаче е описан като "изрод", който изнасилил, извадил очите и убил жена, майка на две деца. Друга жена, която снима къде е сложен образът на Синицин, възмутено разказва историята и напомня, че "тук е малък град, помним историята". С порой от думи тя изобщо не съжалява, че "героят" е бил "утилизиран" в Украйна. "Хората не смееха да излязат на улицата (докато той беше жив и тук) - сега минават, виждат и задават въпроси".

In Russia's Chelyabinsk region, a photo of maniac Denis Sinitsyn, who raped a mother of two children, then gouged out her eyes and killed her with particular cruelty, appeared on the stand of “heroes of the SMO”. Having served a very short time in… pic.twitter.com/OV24eNpWsy