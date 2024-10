Изненада! Британското кралско семейство очаква бебе (СНИМКИ)

Британското кралско семейство обяви чудесна новина, а именно - в началото на 2025 г. фамилията ще се увеличи с още един член. Принцеса Беатрис е бременна, а щастливото събитие бе съобщено чрез официалните кралски социални мрежи.

"Нейно кралско височество принцеса Беатрис и г-н Едоардо Мапели Моци са много щастливи да съобщят, че очакват своето второ дете в началото на следващата година. То ще се присъедини към Уулфи и Сиена.", пишат от кралското семейство в профила си в X и добавят: "Негово величество Кралят беше информиран и семействата са много щастливи от тази новина."

🎉🍼 Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting their second child together early in the new year; a sibling for Wolfie and Sienna.



👑 His Majesty The King has been informed and both families are… pic.twitter.com/wa5XddwMsJ