Изненада: Сърбия подкрепя териториалната цялост на Украйна, обяви Вучич (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич подписа декларация в подкрепа на Украйна. Това се случи на срещата на върха "Украйна-Югоизточна Европа" в Хърватия.

Декларацията осъжда действията на Русия, нарича войната престъпление срещу Украйна и обещава продължаваща подкрепа за Киев. Сърбия обаче няма да налага санкции на Москва. "Да, ние подкрепяме териториалната цялост на Украйна в съответствие с устава на ООН. Същевременно ние няма да въвеждаме санкции за Русия, защото това съответства на политиката, която сме възприели", каза Вучич.

