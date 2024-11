Известен руски балетист загина след мистериозно падане от 5-ия етаж (ВИДЕО)

Известният руски балетист Владимир Шкляров е починал на 39-годишна възраст, след като е паднал от балкона на дома си, намиращ се на 5-ия етаж, съобщават световните медии.

Официално изявление от Мариинския театър за опера и балет в Санкт Петербург, където Шкляров е бил премиер солист в последните години, гласи: "Изказваме съболезнования на семейството, близките и приятелите му и всички фенове на неговия талант и творчество." В съобщението се казва още, че талантът му ще остане в историята на балетното изкуство.

Съболезнования изказаха и множество културни учреждения по целия свят.

The Royal Ballet is deeply saddened to hear the news of the death of Vladimir Shklyarov. We remember his time performing with the Company as a guest artist and our thoughts are with his family and friends.



Photo: Kenneth MacMillan's Manon, 2018. Photograph by Sasha Gouliaev pic.twitter.com/h7T63ds0Ry