Ядрено оръжие, хиляди дезертьори и по 45 лв. на човек: Украйна днес (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ не обмислят да предадат на Украйна ядрени оръжия, които бившата съветска република е предала на американците след колапса на СССР. Това заяви изрично съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан, предаде Reuters.

Мълвата, че отиващият се американски президент Джо Байдън ще даде обратно на Киев ядрено оръжие, което е било украинско, беше "разтръбена" от руски информационни източници, след като The New York Time публикува материал, в който имаше коментари от неназовани източници в Белия дом, че Байдън можело да върне на Украйна ядрени оръжия, които са ѝ принадлежали. "Това не се обмисля. Ние осигуряваме на Украйна различни конвенционални оръжия, за да може да се защитава срещу руската агресия, но не мислим да даваме ядрено оръжие", подчерта Съливан.

Ядрените оръжия, за които става въпрос, са тези, включени в Меморандума от Будапеща от 1994 година – този, в който Русия, САЩ и Великобритания гарантират суверенитета на Украйна в границите от 1991 година, а в замяна Киев предава всичкото ядрено оръжие, останало на украинска територия след разпада на СССР. Издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин изцяло потъпка този меморандум, подписан от предшественика му Борис Елцин: 28 години по-късно: В деня, когато Русия гарантира независимостта на Украйна, я бомбардира

На този фон, украинският президент Володимир Зеленски отново говори за членството на страната му в НАТО – нещо, което е основна точка в плана му за победа. НАТО може "да бъде поканено" в някои части на Украйна, но това автоматично значи признание, че всички украински земи са в опасност, включително окупираните. Украйна това няма да го направи (бел. ред. - да се съгласи само една част от Украйна да е член на НАТО) – всичко или нищо. Не сме канили никого да вземе участие във войната, която сме принудени да водим срещу Русия. Разбираме какво значи член 5 на Договора за НАТО – има много спекулации за нашето членство и края на войната, но никой не ни е представил официално план, уточни Зеленски: CNN: Мирният план на Тръмп за Украйна може да зарадва Путин

Zelensky rules out NATO invitation excluding parts of Ukraine. "Ukraine will never agree to this. Any invitation must cover all our territories. We understand Article 5 can't apply during wartime, but Ukraine won’t compromise on sovereignty," he stated. pic.twitter.com/pHPYPG0YKi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2024

Зеленски изрично подчерта: "Никога няма да признаем окупираните от Русия украински земи за руски. Това е наша земя, там е нашият народ. Без съмнение, те ще бъдат върнати. Ще е печелившо да стане по дипломатически път, за да се избегнат жертви. Не съм сигурен, че Путин го разбира, но се надявам, че по-голямата част от цивилизования свят го разбира. За нас най-добрата гаранция за сигурност е НАТО, а най-добрата гаранция за икономическа сигурност е ЕС":

President Zelensky: we will never accept occupied territories as Russian. pic.twitter.com/FIA5yTNVTP — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 1, 2024

Поредно доказателство, че режимът на Путин явно не разбира и не иска да разбере, даде руският външен министър Сергей Лавров. Той повтори как "специалната военна операция" (гнусното име на войната в Украйна, налагано от кръга на Путин) била неизбежна и че било нужно "регулярно" да се припомня речта на Путин, с която обяви старт на войната. Тези, които ескалират, ще получат заслужено наказание, настоя Лавров пред едно от путинските пропагандни оръдия – Павел Зарубин: Руснаците си харесват Путин и войната и одобряват ядрен удар срещу Украйна: Данни от проучвания (ВИДЕО)

🇷🇺 Foreign Minister Sergey Lavrov warns: Those escalating the situation around Ukraine to the limit will face "deserved punishment." pic.twitter.com/UwuUghyzU9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2024

Украйна днес – армия и цивилни

Междувременно, авторитетният британски ежедневник Financial Times публикува материал, според който през първите 10 месеца Украйна е регистрирала 60 000 случая на дезертьорство – както изоставяне на позиции на фронта, така и бягство и самоотлъчка при военно обучение в чужбина. Това е два пъти повече, отколкото през първите 2 години на войната. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, коментирайки материала, подчертава, че в него се казва, че доста от тези първоначално избягали след това са се върнали.

Пример по отношение на бягащи украински войници е 123-та бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) – оттам през октомври избягали стотина войници. "В Угледар (градът падна в руски ръце в началото на октомври, 2024 година: Официално: Обявено е изтегляне на украинската армия от Угледар) пристигнахме само с картечници. Обещаха ни, че там ще има 150 танка, преброихме само 20. Нямаше с какво да ни прикриват", коментира един от офицерите на бригадата, като с това ясно демонстрира колко прав е украинският президент Володимир Зеленски. Вече няколко пъти той, както и висши украински държавни лица, обвиниха Запада, че обещава оръжие и не го доставя навреме т.е. не могат да бъдат екипирани и оборудвани добре нови украински бригади. Зеленски обърна внимание на това за пореден път, след като от САЩ пак се чуха гласове, че трябвало да се мобилизират мъже между 18 и 25 години – като нямат оръжие, отиват на смърт и няма смисъл, каза той: В Москва регистрират ударно и насила наборници, най-ефективното руско оръжие замлъкна (ОБЗОР – ВИДЕО)

🇸🇪 Spotted: A convoy of 50+ Swedish PbV-302 armored personnel carriers rolling through Dresden, Germany. Likely on their way to Ukraine. pic.twitter.com/Aje6UCtvqR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2024

Същевременно Зеленски официално даде старт на програмата eSupport, според която всеки украинец (децата също) ще получи по 1000 гривни (45 лева). "Средно това означава няколко хиляди гривни на семейство, а парите могат да се използват за плащане на стоки и услуги, украински стоки и услуги. Това включва комунални сметки, украински лекарства, билети за влак и дори книги. И, разбира се, програмата може да се превърне и в национална дарителска инициатива – гражданите могат да изберат да дарят тези 1000 гривни за подкрепа на доброволци или нашата отбрана", уточни украинският президент.

По думите му, за половин ден 1,1 млн. украинци са подали заявление за участие в програмата, включително 300 000 заявления от името на деца: Зеленски ще раздава по 1000 гривни на всеки украинец (ВИДЕО)

Създаването и стартът на програмата вече предизвикаха критики в Украйна: Украински политик: Раздаването на пари от Зеленски е идиотски популизъм, на Запада няма да се хареса

Новина и от руска страна – РБК потвърди назначението на генерал-полковник Рустам Мурадов за пръв зам.-командващ на руските сухопътни сили, макар че руското военно министерство продължава да мълчи и да не публикува нищо официално, което в рамките на войната в Украйна е редовно поведение. В руските телеграм канали новината циркулира от няколко дни, заедно с куп критики за некадърността на Мурадов. Той вече се прояви с неуспешната офанзива срещу Угледар преди година и половина: Той е луд идиот: Руски генерал е изритан заради чутовно фиаско в Украйна (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязко намаление на интензивността на бойните действия в Украйна в първия ден на коледния месец декември, но въпреки това активността остава високо. На 1 декември е имало 165 бойни сблъсъка, което е с 59 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали едва 25 авиационни бомби – вероятно и влошилото се време играе влияние, както и заплахата от ракетите ATACMS и Storm Shadow, която принуди руското военно командване да изтегли по-назад щурмовата авиация и сега тя лети с по-дълго и с по-малък товар от бомби заради по-голямото разстояние, което трябва да покрива. За сметка на това за пръв път от поне 2 седмици руската артилерия е изстреляла над 5000 снаряда, използвани са и 1635 FPV дрона-камикадзе т.е. броят на дроновете почти не се променя на дневна база, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Кураховското – 48 отбити руски пехотни атаки там, като се потвърждава информацията от почивните дни, че на южния фланг на Курахово руснаците бавно елиминират джоба между Благодатно и Дално, превземайки Илинка и Романовка, като вече боевете са при Ханиковка. Във Времеевското направление е имало 24 руски пехотни атаки – това направление е спомагателно от юг на Кураховското. Още 33 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, а 16 руски пехотни атаки е имало в Курска област. Малко почивка има в Купянското и Лиманското направление – 9 и 8 руски пехотни атаки там, а в Харковското направление са станали 10 бойни сблъсъка, като за пореден път руски диверсионни групи правят локални операции по-на запад на границата, при село Козашко Лопано, а от изток на Вовчанск, при село Тихо, отвъд река Вовча (Волча) е имало руски атаки и има данни за доста ранени сред украинските части там. Има обаче и видеокадри как опит за руска атака с бронирана техника е спрян брутално:

Today, Russian forces launched a massive offensive in the Kharkiv region near Vovchansk, targeting the 42nd Mechanized Brigade's area of responsibility. Ukrainian defenders were prepared, inflicting losses: 13 killed, 27 wounded, 2 T-62 tanks destroyed, 2 damaged, 2 BMP-3s… pic.twitter.com/Z1LBapB6jh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2024

Епізоди відбиття російського штурму за підтримки бронетехніки на Харківщині

(знищено 3 БМП, 29 росіян 200 та ще 16 росіян 300)

Спільна робота воїнів 13-ї бригади НГУ "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади pic.twitter.com/54l8IMlgu1 — Мисливець за зорями (@small10space) December 1, 2024

"Имам усещането, че Кураховското направление е оставено на самотек, липсват радикално нови адекватни решения, които да спрат настъплението и коренно да променят ситуацията", пише украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. Според него, в момента на южния фланг на Курахово боевете са при Романовка, в самото село. В град Курахово бавно руснаците също напредват, според него. Има известна възможност за задържане на тези позиции, но до определен момент, добавя друг украински военен – Станислав Бунятов.

Воїни 79-ї окремої десантно штурмової бригади продовжують знищувати техніку росіян на Курахівському напрямку, Донеччина pic.twitter.com/h0Ws9xVQFr — Мисливець за зорями (@small10space) December 1, 2024

(КАРТА) На север от Велика Новоселка, от района на Роздолно руски части вече са при Нови Комар и ефективно отрязаха пътя между Велика Новоселка и Покровск, алармира украинският информационен източник NOELReports. Същото казва и "Офицер+", който добавя, че в Покровското направление основна цел за руснаците е село Шевченко, от юг-югоизток на града, откъдето минават важни транспортни линии. Специално за Покровското направление е явно, че руският напредък е много бавен – популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" повтаря в обзора си как руската армия още "освобождава" Юриевка и Пустинка, който са на северозапад от Селидово и югоизток от Покровск, на няколко километра юг-югоизток от Шевченко. А руските действия при Нови Комар потвърждават оценките, че руската армия се стреми да обкръжи Велика Новоселка, с операции от север и от изток.

Продължават и предупрежденията, че руснаците се готвят за по-активни действия в Запорожка област – при Гуляйполе и по-на запад, от Работино към Орехов. Засега обаче действията им са ограничени:

Russia is preparing for a major offensive in the Zaporizhzhia region, warns Colonel Khilchenko, commander of the NGU's 3rd Spartan Brigade. pic.twitter.com/zwiPSmkq7y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2024

За Курска област украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов, с позивна Осман, разказва, че боевете са много тежки, включително има случаи на сблъсъци танкове срещу танкове. Борбата е за всеки метър, добавя той. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има геолокализирани видеокадри, които показват украински напредък при Малая Локня, северно от Новоивановка, в Кореневска община. Там от 2 месеца текат боеве, с постоянна промяна на позиции и без руснаците да успеят да извършат решителен пробив. Има украинска атака и при Погребки.

129th TDF still repelling daily assault on Plekhovo, Kursk.

40th Marines, 382nd Sep Marine Btn, 15th Pyatnashka Brigade attacking pic.twitter.com/gcwOlqL3zk — imi (m) (@moklasen) December 1, 2024

Thermal view of a KHORNE group FPV drone striking a Russian assault group in the Kursk region. pic.twitter.com/FLWC15tMHO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2024

Що се отнася до войната на дронове, тази нощ Русия е изстреляла 110 дрона клас "Шахед". 52 са свалени с ПВО и мобилни групи, още 50 са "приземени" с електронно заглушаване. Други 6 са "обърнати" обратно към Русия и Беларус, пак благодарение на електронното заглушаване, гласи сводката на украинските ВВС.

Ukrainian mobile air defense group armed with a ZU-23-2 shoots down a Russian Shahed-136. pic.twitter.com/a77m4ZXkMv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2024

Руското военно министерство също съобщава за свалени дронове - общо 17, включително 2 тази сутрин. Най-много са свалени над Курска област - 9.

Още: На Острова подготвят украинците за "променената война"