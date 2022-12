28 години по-късно: В деня, когато Русия гарантира независимостта на Украйна, я бомбардира

На тази дата през 1994 година в унгарската столица тогавашните президенти на Руската федерация - Борис Елцин, на Съединените щати - Бил Клинтън, на Украйна - Леонид Кучма, и британският премиер Джон Мейджър, подписват меморандума. По същество с него Украйна се отказва от останалите на нейна територия след разпада на СССР ядрени оръжия и ги връща на Русия. В замяна, Русия, САЩ и Великобритания гарантират суверенитета на Украйна.

Предвид случилото се днес - 104 руски ракети бяха изстреляни по цели в Украйна, историческият спомен какво представлява Путинова Русия е повече от красноречив. Дотук, през днешния ден заради наредения от Путин ракетен обстрел има четири потвърдени човешки жертви в Украйна - две в Запорожието и две в Одеса.

Историята: Украйна и Русия постоянно са в конфликт и война

Today is 28th anniversary of signing Budapest memorandum. It "guaranteed" Ukraine integrity&protection in exchange for giving up its nuclear arsenal (3rd in world).

Memorandum was signed by leaders of Ukraine, USA, UK and Russia



Massive rocket attack on 🇺🇦 continues. Symbolic.