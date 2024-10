Официално: Обявено е изтегляне на украинската армия от Угледар

"Висшето командване е дало разрешение за извършване на маневра за изтегляне на подразделения от Угледар с цел запазване на личен състав и военна техника". Това посочи в официалния си канал в Телеграм украинското командване "Хортиця".

Че Украйна губи Угледар се изясни в рамките на последния ден на септември, 2024 година. Загубата беше очаквана и от украинските, и от руските военни анализатори - украинската армия попречи на руската да превземе градчето с население от 15 000 души преди пълномащабната война в продължение на 25 месеца. Угледар е разположен на площ от под 4 квадратни километра.

Решението за изтегляне на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се обосновава с факта, че руснаците успяха да овладеят фланговете на града и оттам вкараха в боя резерви, с което за украинците стана неизгодно да поддържат позициите, тъй като загубите им растат непропорционално за целите им.

Изтеглянето е на северозапад, към Богоявленка. Вече има кадри от стълкновения в този район - например как в бой между украинска и руска бронирана машина печели украинската, а екипажът на руската е пленен.

