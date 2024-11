Жители на Суджа издействаха уволнението на изоставилия ги при евакуацията към Курск местен ръководител

Ръководителят на администрацията на Суджанския район в руската Курска област беше уволнен по искане на жителите на Суджа, разселени в град Курск поради украинския трансграничен пробив.

Във видеозапис от концертната зала „Свиридовски“, където бежанците от Суджански район се срещнаха с губернатора на Курска област Алексей Смирнов, той обяви освобождаването на Александър Богачов.

Хората крещяха: „Махайте се оттук!“ и ръкопляскаха. Това беше едно от исканията на протестиращите бежанци от Суджа, които излязоха на Червения площад в Курск на 10 ноември. Тогава те поискаха сметка от генералите, допуснали украинския пробив през август, и от съответните власти, които не са си свършили работата да предпазят цивилните: Бежанци от Суджа с протест в центъра на Курск: Поискаха сметка от властите за украинския пробив (ВИДЕО).

Богачов беше обвинен, че ги е изоставил по време на евакуацията, както и че не е помогнал на бежанците.

Жителите на Суджа за втори път поискаха от руските и украинските власти да организират хуманитарен коридор. Призивът е адресиран не само до президентите и комисарите по правата на човека на Русия и Украйна, но и до генералния секретар на ООН Антонио Гутереш, папа Франциск, президентите на ОАЕ и Турция.

„Нашите роднини са без храна, без комуникации, без електричество, без газ, без отопление, без лекарства вече два месеца и половина. Хората, които са успели да се измъкнат от зоната на военните действия, свидетелстват, че гладуват, мръзнат и че жителите редовно биват убивани от обстрел“, се казва в призива, цитиран от независимата руска медия „Новая газета“.

Sudzha residents asked Russian and Ukrainian authorities for the second time to organize a humanitarian corridor



The appeal is addressed not only to the presidents and human rights commissioners of Russia and Ukraine, but also to UN Secretary General António Guterres, Pope… pic.twitter.com/tnJ57hjKX9