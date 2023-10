Кадиров за Сталин: Той е предател (ВИДЕО)

Кадиров казва и друго - че Сталин разселил не само чеченците, но и други народи. Сега не било така - вече не решавал един човек, а общността, заедно.

Чеченският лидер каза всичко това по време на празненствата по случай 205-тата годишнина на Грозни, столицата на Чечня.

Kadyrov accused Stalin of being a traitor "The traitor was Joseph Stalin, who evicted not only the Chechen people, and other different peoples too," he said. You're walking on thin ice, Don. pic.twitter.com/lfRHev2B2J

Думите на Кадиров, който се кълне под път и над път във вярност на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин, едва ли ще се харесат на самия Путин. Причината - според беларуската опозиционна медия NEXTA в Руската федерация има 110 паметника на Сталин и 90% от тях са издигнати по време на управлението на Путин:

There are 110 monuments to Soviet dictator Stalin in Russia. 90% of them were installed during Putin’s presidency. The pace of construction of monuments in honor of Stalin doubled after the annexation of Crimea. pic.twitter.com/SesmiiXVoi