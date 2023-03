Кая Калас: Трябва да продължим натиска, докато Украйна победи

Тя е категорична, че Европа ще увеличи за Русия цената на войната. "Ние можем да бъдем бързи и сме ангажирани в дългосрочен план. Радвам се, че ще одобрим предложението ми да изпратим на Украйна 1 милион снаряда в рамките на следващите 12 месеца", коментира тя.

Припомняме, че преди три дни външните министри и министрите на отбраната на ЕС одобриха предоставянето на 1 милион снаряда за Украйна. Именно това беше предложението на Естония. ОЩЕ: Официално: ЕС ще предостави 1 милион снаряда за Украйна

At #EUCO we'll increase the cost of war for Russia.



We can be quick and we are committed for the long-term.



Glad we'll approve my proposal to send Ukraine 1 million shells within next 12 months.



We must keep up the pressure until Ukraine has won.



