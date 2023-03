Официално: ЕС ще предостави 1 милион снаряда за Украйна

Украйна има нужда от боеприпаси и ги е поискала. Предложих държавите-членки на ЕС да доставят съвместно 1 милион снаряда за Украйна. Радвам се, че външните министри и министрите на отбраната на ЕС одобриха инициативата днес. Това помага да се разшири европейската отбранителна индустрия и да се засили нашата сигурност", смята Калас. ОЩЕ: ЕС дава на Украйна 1 млн. снаряда на стойност 1 млрд. евро, България подкрепя доставката

#Ukraine needs ammunition and has asked for it.



I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.



Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.



This helps to ramp up European defence industry and boost our security