Как е папата: Направиха му ново рентгеново изследване

Папа Франциск е в стабилно състояние, като преглед с рентген е потвърдил, че състоянието му се подобрява, съобщиха днес от Ватикана във вечерната си сводка за здравето на предстоятеля на Римокатолическата църква, предаде АНСА. Като цяло състоянието на Светия отец е сложно, твърдят медиците. Рентгенова снимка на гръдния кош вчера обаче е потвърдила по радиологичен път подобренията, отчетени през последните дни.

Тази сутрин от Ватикана казаха, че 88-годишният папа е прекарал спокойна нощ в болница "Джемели" в Рим, където бе настанен преди близо един месец.

Имайки предвид новите данни, лекарите все още са предпазливи по отношение на здравословното му състояние. Те са решили да го оставят в болница за още няколко дни, за да се долекува, без да се брои периодът на рехабилитация, от който вероятно ще има нужда.

„С оглед на сложността на клиничната картина и сериозната инфекциозна картина при постъпването, ще бъде необходимо да се продължи медикаментозната терапия в болнични условия за още няколко дни“, съобщиха вчера от Ватикана.

Утре се навършват 12 години, откакто Франциск стана папа, припомнят от Ватикана.

