Как изглеждат лагерите на ЧВК "Вагнер" в Беларус? (СНИМКИ)

Журналистите показаха как изглежда строежът на лагера край Осиповичи в Могильовска област. Твърди се, че снимките са направени от местен жител. На кадрите се виждат палатки, печки, настилки и дървени конструкции.

Според медията в една палатка могат да се настанят до 60 души. Въпреки това е невъзможно да се геолокализира мястото, където са направени снимките.

По-рано "Верстка" съобщи за изграждането на лагер за наемници в Могильовска област, а сателитните снимки бяха публикувани от беларуската редакция на "Радио Свобода".

По техни данни, цитирани от беларуската опозиционна телевизия NEXTA, в лагера има 303 палатки. Във всяка от тях могат да се настанят от 20 до 50 души. Общият капацитет е около 15 хиляди души.

The publication "Siren" published photos of the construction of the alleged camps for the "Wagner" PMC in Belarus



Journalists of the project showed what the construction of the camp near Osipovichi in Magilev region looks like. It is alleged that the photos were taken by a local… pic.twitter.com/VnqsFZqZkX