Какво стана ясно от изтеклите секретни документи за Украйна?

Това съобщи New York Times в нов материал за документите, част от които са с гриф "Строго секретно". Те се появиха на 6 април и съдържат подробности за плановете на САЩ и НАТО да помогнат за военната подготовката на Украйна. В тях има диаграми и подробности за доставките на оръжия, числеността на военните части и друга чувствителна информация. Няма обаче документи със специфична информация за бойни планове за украинската контраофанзива.

Пентагонът започна разследване, а украинските власти намекнаха, че документите, разпространени в руските канали и профили в "Телеграм" и Twitter, са направени на "Фотошоп".

ОЩЕ: Украйна за изтеклите документи: Най-успешните си операции Русия прави във "Фотошоп"

В документите, с които се е запознала редакцията на NYT, се казва, че бонусите за повредени и унищожени танкове са "част от по-голям транш от инициативи, структурирани с цел подпомагане на руските формирования и повишаване на бойния дух, докато те се борят да завземат територии в източната част на Украйна".

В изтеклия документ се казва още, че ще има широко разпространение на видеоклипове с унищожени танкове, "за да се намали доверието в Украйна и Запада и да се уверят руските войски в способността им да преодолеят това ново въоръжение".

Страните от НАТО са постоянен доставчик на танкове за Украйна, като се планира да бъдат изпратени още 160 германски танка "Леопард" за очакваното пролетно контранастъпление.

Документите са пълни с хронология и десетки непроницаеми военни съкращения и представят подробна картина на войната в Украйна. В тях се разказва за жертвите, понесени от двете страни, за военната уязвимост на всяка от тях и за относителната им сила, когато Киев реши да започне дългоочакваната си пролетна офанзива.

От BBC са се запознали с повече от 20 от документите. В тях подробно се описват обучението и оборудването, които се предоставят на Украйна, докато тя сформира дузина нови бригади за настъпление, което може да започне до седмици. Посочва се кога бригадите ще бъдат готови и се изброяват всички танкове, бронирани машини и артилерийски установки, които се предоставят от западните съюзници на Киев. Но също така се отбелязва, че "сроковете за доставка на оборудването ще повлияят на обучението и готовността".

Една от картите оценява състоянието на почвата в Източна Украйна с напредването на пролетта, пише още британската медия. След зимата, която постави на изпитание противовъздушната отбрана на украинците, има и отрезвяващ анализ на намаляващите възможности на Киев за ПВО, тъй като Украйна се опитва да балансира ограничените си ресурси за защита на цивилното население, критичната инфраструктура и фронтовите си войски.

Арик Толер от разследващата медия Bellingcat, чийто директор е българският журналист Христо Грозев, разказа историята за това как документите са попаднали от платформата за съобщения Discord в 4Chan и "Телеграм". Толер казва, че е картографирал появата им в популярната сред геймърите платформа за съобщения Discord в началото на март.

На 4 март, след спор за войната в Украйна на сървъра Discord, посещаван от играчи на компютърната Minecraft, един потребител пише: "Ето, имам няколко изтекли документа", преди да публикува 10 от тях.

Въпреки това от Bellingcat са стигнали до доказателства, че някои документи, датирани от януари, може да са били публикувани онлайн дори по-рано, макар да не е ясно кога точно. Тъй като каналите са били изтрити след полемиката, предизвикана от изтеклите документи, Bellingcat не са успели да потвърдят теорията си.

Междувременно Украйна вече е променила някои от военните си планове след изтичането на десетките документи на Пентагона, съобщи пред CNN източник, близък до украинския президент Володимир Зеленски.

Източникът на публикуваните данни остава неизвестен. Американски официални лица потвърдиха пред New York Times и CNN, че документите са легитимни, въпреки че някои от тях изглеждат променени.

Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на канцеларията на президента на Украйна, на 7 април заяви в "Телеграм", че според него документите се "основават на голямо количество измислена информация" и "нямат нищо общо с реалните планове на Украйна".

Документите също така разкриват, че САЩ са шпионирали президента Зеленски, което дълбоко е разочаровало украинските официални лица, казва още източникът, близък до президента на Украйна.

Руските военни блогъри пък не са никак ентусиазирани от изтеклите данни. Един от популярните такива в „Телеграм“ – ЖИВОВ Z, пише, че документите са обезпокоителни за Москва, защото показват, че американците знаят всичко за руската армия още преди Путин:

Russian tankies are very unhappy about the recent "leaks", this one says the Americans know everything before Putin does 🤣 pic.twitter.com/dfymQ0Jq3Y