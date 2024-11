"Калибър" с касетъчни боеприпаси и още: Над 90 ракети и близо 100 дрона полетяха към Украйна (ВИДЕО)

Общо 188 въздушни цели – с това трябваше да се справят украинските военновъздушни сили при поредната масирана атака с дронове и ракети на Русия.

The approximate flight path of missiles and Shahed UAVs during today's attack pic.twitter.com/aRTzADvwmU — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2024

76 от 85 ракети Х-101 и "Калибър" са свалени

На 28 ноември силите на диктатора Владимир Путин са изстреляли 85 крилати ракети Х-101 и такива с морско базиране "Калибър", като от тях свалени чрез противовъздушна отбрана са 76, гласи сводката на украинските ВВС.

Нито една от три крилати ракети X-59/69 не е пробила ПВО, но украинците не са успели да свалят и трите балистични ракети C-300, изстреляни от руснаците.

Що се отнася до дроновете, свалени са всички 97 безпилотни летателни апарата клас "Шахед“ – иранско производство. От тях 35 са унищожени чрез ПВО, а 62 са свалени с електронно заглушаване.

Ukraine's Air Force reported on the missile and drone attack this morning.



Shot down:

0/3 S-300 ballistic missiles

76/85 Kh-101/Kalibr cruise missiles

3/3 Kh-59/69 cruise missiles

97/97 Shahed drones (35 shot down and 62 were lost in location, likely supressed by electronic… pic.twitter.com/PALLClkL64 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2024

Нападението беше насочено към енергийната инфраструктура на Украйна, потвърждават от ВВС: Редица области в Украйна са без ток и вода след нова руска атака с ракети и дронове (ВИДЕО, СНИМКИ).

The Russians have carried out a massive attack, hitting the facilities of the Ukrainian energy system. The Ukrenerho company has imposed emergency blackouts. pic.twitter.com/Nz1vfwUVMG — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2024

Зеленски: „Русия използва ракети с касетъчни боеприпаси“

„В няколко региона бяха регистрирани удари с ракети „Калибър“ с касетъчни боеприпаси, конкретно по гражданска инфраструктура“, съобщи президентът Володимир Зеленски.

„Тези касетъчни части правят задачата на нашите спасители и енергийни работници по елиминирането на последиците много по-трудна. Това е поредната подла ескалация на терористичните тактики на Русия“, коментира украинският лидер във Facebook.

Още: Атака с дронове в Русия: Взривове при мост и жп гара (ВИДЕО)

"In several regions, Kalibr cruise missile strikes with cluster munitions were recorded, specifically on civilian infrastructure. These cluster parts make it much more difficult for our rescuers and energy workers to eliminate the consequences of the impact," Zelensky commented… pic.twitter.com/QQBwsrGm57 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2024

"Във всички засегнати региони са разположени необходимите сили. Нашите енергетици и свързаните с тях служби работят неуморно, за да възстановят нормалното състояние и да подкрепят засегнатите общности. Активирани са пунктове за предоставяне на основни услуги", добави той и изказва своята благодарност на всички, които допринасят за възстановяването на енергийните доставки.

"Всяка подобна атака подчертава спешната нужда от модерни системи за противовъздушна отбрана в Украйна - системи, които спасяват човешки животи, а не стоят бездейно в складовете. Това е особено важно през зимните месеци, когато защитата на енергийната ни инфраструктура от преднамерените удари на Русия е жизненоважна. Постоянно работим с партньорите си за повишаване на отбранителния капацитет на Украйна, за осигуряване на навременни доставки и за пълното изпълнение на споразуменията - особено по отношение на системите за противовъздушна отбрана, от които имаме най-голяма нужда сега", отбеляза Володимир Зеленски.