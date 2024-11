Редица области в Украйна са без ток и вода след нова руска атака с ракети и дронове (ВИДЕО, СНИМКИ)

Ранени цивилни и щети по различни обекти в Украйна - това е обобщението след поредната масирана руска атака с дронове и ракети, извършена на 28 ноември сутринта. Целта на силите на диктатора Владимир Путин е била обстрел по енергийната инфраструктура, твърдят украинските власти.

The Russians have carried out a massive attack, hitting the facilities of the Ukrainian energy system. The Ukrenerho company has imposed emergency blackouts. pic.twitter.com/Nz1vfwUVMG

Вижте приблизителни маршрути на полетите на руските ракети и дронове по време на днешната масирана атака - по първоначални данни са били изстреляни над 30 ракети Х-101/555:

Footage from Lutsk earlier this morning during the missile attack on energy infrastructure. pic.twitter.com/IQMvL0G0V9

В Луцк се съобщава за няколко удара. Част от града е без електричество и електрическият транспорт не работи. Ключовата инфраструктура се захранва от генератори. Децата преминават към онлайн обучение.

В Ровненска област над 280 000 домакинства са без ток. Съобщава се за проблеми и с водоснабдяването. Училищата също преминават към дистанционно обучение.

В Николаев е прекъснато електрозахранването и е спряло движението на тролейбуси, трамваи, не работят учебни заведения.

В Одеска област, която се бореше със спирането на тока през последните дни, са в сила са извънредни прекъсвания на електрозахранването поради ракетни удари. Училищата преминават към дистанционно обучение за първата смяна. Шест частни къщи са повредени, а един човек е ранен, съобщи областният управител Олех Кипер.

Прекъсвания на тока и водоснабдяването има също в Кропивницки, Кировоградска област в Централна Украйна. Същото важи за Житомирска област, за град Херсон и др. На видеото се вижда предполагаемо нападение с ракети "Калибър" в Херсонска област:

❗️Consequences of a massive strike on Ukraine



▪️ Lutsk: Several strikes reported. Part of the city is without power; electric transport is not operational. Critical infrastructure is being powered by generators. Children are transitioning to online learning.

▪️ Rivne region:… pic.twitter.com/SyaQFAdcJl