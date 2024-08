Киев настоява Париж да разреши използването на френски оръжия срещу Русия

Министерството на отбраната на Украйна поиска от Франция разрешение за нанасяне на удари по руска територия с френско оръжие. Това стана ясно от изявление на украинския министър на отбраната Рустем Умеров в социалната мрежа Х.

"Проведох продуктивен разговор със Себастиен Лекорню, френският министър на отбраната... Настоях за необходимостта от премахване на забраната за нанасяне на удари по военни цели на територията на противника", пише Умеров.

🇺🇦 🇫🇷 Had a productive call with Sébastien Lecornu, Minister of the Armed Forces of France.



We’ve discussed recent frontline status.

I urged on the necessity to lift bans on hitting military targets on enemy’s territory.