Вячеслав Потапенко, ръководител на Центъра за вътрешнополитически изследвания към Националния институт за стратегически изследвания, коментира в интервю за NEXTA за позицията на Китай спрямо Русия. Според него Пекин няма да застрашава икономиката си в името на руските военни амбиции.

"Китай не е готов да пожертва цялата си икономика, за да може Русия да изстреля по-модерни ракети с по-модерна електроника", подчерта Потапенко. Той отбеляза, че Китай вместо това може да използва зависимите си страни, като Северна Корея и Иран, за доставка на оръжие.

Въпреки това Пекин осъзнава икономическата си зависимост от САЩ, което прави пряката конфронтация между двете суперсили почти невъзможна. „Тези инициативи, заложени преди много десетилетия, продължават да имат възпиращ ефект върху конфликтите“, смята Потапенко. По този начин Китай продължава да играе на два фронта, оставайки предпазлив съюзник за Русия но не се стреми да жертва глобалната си икономическа позиция в името на това приятелство.

