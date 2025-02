Колата на Вучич спука гума в движение при висока скорост (ВИДЕО)

Колата, превозваща сръбския президент Александър Вучич, претърпя сериозен и потенциално засташаващ човешки живот инцидент. В движение лявата задна гума на автомобила се пръсна на парчета - има видеоклип, показващ случилото се, на който се вижда, че все пак шофьорът овладя машината и не допуска зрелищна катастрофа.

Според малкото информация за случая, сръбският президент не е пострадал при инцидента. Сръбските служби обаче започват разследване.

"Дали е просто повредена или спукана гума, както смятам, или нещо друго – това трябва да определят компетентните органи. Те ще се погрижат за това. Пристигнах в Мокрин и се качих в друга кола", каза Вучич по повод инцидента.

