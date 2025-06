Десетки военни самолети на САЩ идват до руската граница с Финландия: Учение

Необичайно много американска военна авиационна техника е отделена да участва в започващото днес военно учение "Атлантически тризъбец" 2025 година. Това посочва турският журналистически проект Clash Report, който анализира данни от Flight Radar. Информацията показва струпване на поне 24 американски самолета-танкера KC-135 и KC-46. KC-135 е машина, разработена на база прототипа на Boeing 367-80, а KC-46 е разработен на база реактивния 767 на Boeing. САЩ имат най-много самолети-танкери в света – 606.

RARE: Major U.S. military airlift underway as unprecedented numbers of KC-135 and KC-46 tankers depart U.S. bases, heading toward Europe. pic.twitter.com/9t670atMmr

Отделно, американците са изпратили и изтребители F/A-18 Hornet, F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle:

The U.S. is taking part in the 2025 Atlantic Trident exercise (June 16–27) via USAFE-AFAFRICA, deploying F-35As, F-15Es, and KC-135s likely to Finland.



But this number of tankers is still unusual may be linked to something else. https://t.co/kkDkN744KC