Колко пари трябват за защита на Европа от руските ракети и дронове: Генералният секретар на НАТО сочи число

НАТО се нуждае от 400% увеличение на ресурсите в противовъздушната отбрана (ПВО) - това казва и ще повтори и тази вечер (9 юни) в своя реч генералният секретар на Алианса Марк Рюте, предаде Reuters. Екснидерландският премиер счита, че 400% ще значи надеждна възпираща и отбранителна система - тази вечер ще го каже пред лондонския мозъчен тръст Chatham House.

Рюте настоява членовете на НАТО да увеличат разходите за отбрана до 3,5% от БВП и да отделят допълнителни 1,5% за по-широки разходи, свързани със сигурността, за да отговорят на искането на президента на САЩ Доналд Тръмп разходите за отбрана в рамките на Алианса да станат 5% от БВП. Миналия месец Рюте заяви, че предполага, че тази цел ще бъде договорена на срещата на върха на 24-25 юни.

Великобритания обещава увеличение от 2,3% на 2,5% от БВП до 2027 г. и 3% от БВП на по-късен етап. Германия заяви, че ще се нуждае от приблизително 50 000 до 60 000 допълнителни действащи войници в рамките на новите цели на НАТО.

"Факт е, че се нуждаем от качествен скок в колективната ни отбрана. Факт е, че трябва да имаме повече сили и възможности, за да изпълним изцяло нашите отбранителни планове. Факт е, че опасността няма да изчезне дори когато войната в Украйна приключи", гласи ключова част от речта.

На този фон - говорителят на украинските ВВС полковник Юрий Игнат обяви 100% успех на еталона на ПВО системите в цял свят - американските Patriot (Пейтриът), при поредната нощна руска атака. Игнат каза, че с Patriot са свалени всичките 4 изстреляни тази нощ руски свръхзвукови ракети "Кинжал" по Киев - Още: Масирана руска атака срещу украинско летище. ВСУ свалиха 479 дрона и ракети, включително 4 "Кинжала"

