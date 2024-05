Кораб, плаващ от Украйна за Египет, заседна в Босфора и спря движението

Движението на кораби в двете посоки е временно преустановено, съобщи турската брегова охрана.

Предполага се, че причината за извънредната ситуация е повреда в двигателя на плавателния съд. Влекачи на бреговата охрана са се насочили към товарния кораб.

🚢 A bulk carrier 🇱🇷ALEXIS blocked the Bosphorus having sailed aground following a malfunction. Reportedly she carries cargo from Ukraine to Egyptian Port Said. pic.twitter.com/5lzMnsHxmP