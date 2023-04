Кораб спаси 440 мигранти в Средиземно море

"След повече от 11 часа операция спасяването вече е приключило и общо 440 души, включително 8 жени и 30 деца, вече са на сигурно място на борда на "Geo Barents" и за тях се грижи нашият екип", заяви говорител на организацията „MSF Sea“ в Twitter.

Спасителният кораб е получил сигнал за бедствие и е променил курса си, за да окаже помощ.

"За съжаление метеорологичните условия не позволиха на екипа ни да се справи веднага със спасителната акция, което можеше да изложи на риск живота на бедстващите и екипажа".

"Тази сутрин, в 4 часа сутринта, след повече от 10 часа плаване в бурно море, най-накрая достигнахме до бедстващата лодка", се допълва в изявлението.

440 people rescued!!



Thanks to the crew of @MSF_Sea, all people are safe! EU authorities failed to intervene, leaving it to the #GeoBarents to carry out a 11-hour-long rescue operation in the Maltese SAR zone. Incredible work, thanks #civilfleet! 🧡https://t.co/ZpiCu69Y64