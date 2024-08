Край на заложническата криза в руски затвор: "Росгвардия" е ликвидирала четиримата похитители (ВИДЕО)

Заложническата криза в наказателна колония №19 в руската Волгоградска област приключи с четирима убити затворници, които бяха взели заложници сред служителите. Пленените вече са пуснати, след като „Росгвардия“ обгради обекта в Суровикино и се намеси решително, съобщи контролираната от Кремъл информационна агенция „РИА Новости“, както и редица прокремълски канали в Telegram.

⚡️ JUST IN: Special forces have eliminated four prisoners in a captured prison near Volgograd as a result of an assault, Rosgvardia reported. The assault reportedly lasted 30 minutes, the hostages were released. pic.twitter.com/ufkgXMC9c1

Още: Затворници превзеха затвор в Русия: Убит и тежко ранени пазачи, има заложници

Припомняме, че четирима нападатели организираха акция в затвора, в който лежат 1230 души. Те обявиха, че са членове на „Ислямска държава“. Съобщаваше се, че са убили поне един служител на затвора, а трима са тежко ранени. Местните власти по-късно съобщиха за общо четирима загинали служители - трима на територията на затвора и един след като е бил транспортиран в болница.

В различни Telegram канали се появи информация за самоличността на нападателите – твърди се, че са от Узбекистан и Таджикистан. В крайна сметка те са били ликвидирани от снайперисти от „Росгвардия“.

Появи се видео, в което ранен служител на наказателната колония моли Владимир Путин да изпълни условията на терористите и да им предостави хеликоптер. Твърдеше се, че нападателите са искали именно това - вертолет и 2 милиона долара. Самите те отрекоха да са имали такива искания. Заявиха, че отмъщават за терористичната атака в "Крокус Хол" край Москва. Самият диктатор е бил информиран за ситуацията.

ISIS supporters who captured prison No. 19 in Surovikin said they were taking revenge for the terrorists who attacked "Crocus"



They deny that they demanded $2 million and a helicopter.



One of the terrorists claims that they still have many hostages, although they are not seen… pic.twitter.com/bLJBJmvsf9