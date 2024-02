Кулеба: Да интервюираш Путин през 2024 г. е като да дадеш думата на Хитлер през 1944 г.

"Да интервюираш Путин през 2024 г. е все едно да дадеш думата на Хитлер през 1944 г. Той трябва да бъде победен, а не да му се помага да разпространява кръвожадните си лъжи", пише Кулеба, визирайки срамното интервю, което уволненият от Fox News американски журналист Тъкър Карлсън взе от руския диктатор.

Today you allow Putin to spread his insane genocidal propaganda, and the next day he strikes Kharkiv, killing seven people.



Russians burned alive a paralyzed man and his wife, as well as an entire family of five: young parents, their children aged four and seven, and a newborn.… pic.twitter.com/wz9Wmd8L4v