Майката е прегръщала децата в банята: Семейство с 3 деца изгоряха живи при удара срещу Харков (СНИМКИ)

Семейството е било хванато в огнен капан при руския удар. Предполага се, че бащата пръв е загубил съзнание, той е бил открит в коридора.

Две от децата, най-големият Алексей на 7 годинки, и бебето Павло, са били с майката в банята, където са опитали да се скрият. "Предполагаме, че майката е държала децата, като ги е прегръщала и притискала до гърдите си", казва полицейски служител, цитиран от "Европейская правда".

Средният син, 4-годишният Михайло, винаги е тичал след баща си, разказват близки, но този път явно не е успял да го последва - детето е открито свито в ъгъла в кухнята.

При предишни руски атаки семейството се е криело в мазето, но този път пламъци са избухнали и в двора. Когато семейството е хукнало да се крие, близо до къщата вече са горели две коли и гориво. Според разследващите в резултат на руския обстрел е имало изтичане на гориво, което се е разпространило по улицата. Огънят е лумнал в 15 частни къщи. Така загиналото семейство се е оказало в огнен ад, пише Серхий Болвинов, началник на следствения отдел на полицията на Харковска област, в профила си във Фейсбук.

Всички членове на семейството са тежко обгорени, затова ще е необходима ДНК експертиза за окончателни заключения, казва Болвинов. Полицията вече е взела ДНК проби за анализ.

Освен петчленното семейство при удара срещу Харков са загинали и 66-годишен мъж и 65-годишната му съпруга в друга къща.

В социалните мрежи вече обикалят множество кадри от пораженията, нанесени с атаката с дронове клас "Шахед" в Харков от Русия:

