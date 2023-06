Кулеба за руската атака в Киев: Путин поздравява африканската делегация

.„Путин „изгражда доверие“, като нанася най-голямата ракетна атака срещу Киев от седмици, точно когато африкански лидери посещават столицата ни. Руските ракети са послание към Африка: Русия иска повече война, а не мир", написа Кулеба в Twitter.

Putin “builds confidence” by launching the largest missile attack on Kyiv in weeks, exactly amid the visit of African leaders to our capital. Russian missiles are a message to Africa: Russia wants more war, not peace.