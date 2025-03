Курск и Часов Яр: Тръмп допринесе и касапницата върви с пълна сила (ОБЗОР - ВИДЕО)

Обхватът на спиране на американската военна помощ за Украйна си остава неясен като големина, като информация и данни излизат само в медиите, официални разяснения от администрацията на Доналд Тръмп няма. The Washington Post обаче съобщава по данни от украински военен, който се бие при Покровск, че потокът от американски сателитни данни за украинската армия просто е изчезнал, така че украинската армия прибягва до алтернативни методи. CNN обаче информира, че не цялата разузнавателна информация от САЩ е спряна – подавали се данни, които да служат на украинците да организират защитата си, без обаче да им се дава информация за атакуващи операции. А Politico коментира, че в Европа още се чудят колко точно е ограничена американската разузнавателна информация за Украйна – членове на НАТО още споделят разузнавателни данни от САЩ с Киев, но доста лимитирано. Само че два украински източника са казали пред Time, че европейците се стараят да компенсират предателството на Тръмп и в сферата на разузнавателните данни, което обаче изисква и време, а и едва ли европейските възможности ще заместят изцяло американските, обобщава ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Най-големите притеснения специално за американските разузнавателни данни са относно Курска област. Там украинците сериозно са повлияни по отношение засичане на атакуваща руска щурмова авиация – това писа Time: Руснаците с пробив при Суджа през подземна газопроводна тръба (СНИМКИ, ВИДЕО)

Check out the latest from the 'Russian gas service' on combat duty! They sent the whole squad to unclog the Sudzha pipes – but the Ukrainian Armed Forces upgraded the service with cluster 'plumbers,' and now it’s less gas, more blast! pic.twitter.com/bc5nXd8rGi — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2025

Отделно, CNN изчислява, че украинците ще свършат американските артилерийски снаряди до май месец, а запасите от ракети-прехващачи за Patriot не са големи. Русия е ангажирана със значителни усилия за преструктуриране на армията си, военна промишленост и хибридна война, които подчертават усилията ѝ да се подготви за евентуална война с НАТО и Запада – пример е и по-тясното отвсякога военно сътрудничество с Беларус, категорични са от ISW.

САЩ се дърпат, първите последствия са в Курска област

(КАРТА) Боевете в Курска област станаха особено свирепи след като американците почнаха да изоставят Украйна. Руското военно министерство съобщи, че селата Викторовка, Николаевка и Стара Сорочна (северозападно от Суджа) са били върнати под руски контрол. Руски военни канали в Телеграм твърдят, че са превзети още селата Лебедевка и Кубаткин (западно и северно от Суджа), но информацията е противоречива, защото има твърдения пак от руски източници в Телеграм, че текат свирепи боеве. Пред The New York Post украински източник признава за руски пробив с поне 8 бронирани превозни средства между Куриловка и Гюово т.е. югозападно от Суджа – точно там руският напредък е считан за сериозна опасност за пълно отрязване на украинската логистика за Суджа. От село Черкаско Поречно (северно от Суджа) има геолокализирани видеокадри на руски войници, развяващи руското знаме:

Отделно, има данни пак от изброени в обзора на ISW руски телеграм канали (на Юрий Подоляк, на Борис Рожин) за руски обстрели и опити да бъдат сринати и прекъснати мостове по магистралата от Суджа до Суми, за да се пречи на украинските войници да се изтеглят от Суджа. Пределно ясно е, че там има боеве – не е ясно обаче до каква степен има промени на позиции, след като вчера се появи информация от руското военно министерство как 10 000 украински войници можело да бъдат обкръжени в града, но тя бързо изчезна от официалния канал в Телеграм на ведомството. Много показателна е споделена от известния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" публикация на руския военен блогър Александър Харченко – предлагам да изчакаме, за да разберем какво става и е станало със сигурност там. Като много тежка описва ситуацията на границата между Курска област и област Суми укаинският военен телеграм канал "Офицер+" - в Журавка и Новенко, но без да има промени в позиции. Каналът добавя и друго – сега всички говорят колко сложна била логистиката от Суми за Курска област за украинците и никой не се сеща, че и преди беше така – специално на ГКПП Суджа и в този район: Дежавю със спряната помощ от САЩ за Украйна: Руснаците са напреднали в Сумска област за първи път от 2022 г. (ОБЗОР - ВИДЕО)

This is what Sudzha looks like today. Russian drone operators filmed a video of the half-destroyed city. pic.twitter.com/QEmUlOeTRi — WarTranslated (@wartranslated) March 8, 2025

A Ukrainian MiG-29 crew destroyed a hangar with equipment and a group of Russian troops. Overnight, APCs and IFVs were moved in, but Ukrainian intelligence took note. At dawn, as the Russians prepared their equipment, Ukrainian aviation delivered a precise strike. Kursk… pic.twitter.com/ltitPWwEH3 — WarTranslated (@wartranslated) March 8, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на военната активност на бойното поле в Украйна се увеличи много сериозно – с 43 бойни сблъсъка повече на дневна база. Общо официалните украински данни сочат 167 бойни сблъсъка на фронта на 8 март. Рязко обаче намаля мащабът на руските бомбардировки с управляеми авиационни бомби (КАБ) – 103, т.е. 63 по-малко на дневна база. 44 от руските бомби са хвърлени в Курска област, т.е. на руска територия и по цели там. Ударно увеличение има и на руския артилерийски обстрел – 6200 изстреляни снаряда, с 900 повече на дневна база. Руснаците са използвали и 3229 FPV дрона-камикадзе т.е. 500 повече на дневна база, сочат данните в сводката на украинския генщаб.

Без никакво съмнение най-горещо и то с много е в Курска област – 44 руски пехотни атаки там са били отблъснати за последното денонощие според украинския генщаб. В Покровското направление са са спрени 25 руски пехотни атаки – в съседното на юг Новопавловско село Константинопол преди магистралата Запорожие – Донецк се държи, а в намиращото се на североизток в близост село Андреевка има боеве и нещата са 50/50, твърди "Офицер+", докато "руските му колеги" "Два майора" казват, че Константинопол и Андреевка са превзети и няма нито едно геолокализирано видео с руско знаме, което да го доказва. В Лиманското руснаците са атакували 23 пъти. В Торецкото направление е имало 19 руски пехотни атаки, 11 руски атаки са станали в Купянското направление, северно на Лиманското, като там впечатление прави от предоставените от украинците данни, че руснаците упорито се борят да установят по-широк плацдарм за бъдеща атака от юг на Купянск, след като от север имат предмостие, но и то остава недостатъчно голямо.

Точно за Купянското направление украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец посочва в нов свой анализ, че руснаците се мъчат да разширят предмостието в Двуречна и Новомлинск т.е. северно от Купянск. Има руски напредък между река Оскол и Фиголовка (15 души население преди войната) към село Красно Първо, отчита той. Има и преминаване на руски войници по-на север, при село Тополи – руското командване явно иска широк плацдарм. Ако руснаците успеят, ще могат да избират дали да тръгнат към Велики Бурлук и да създадат условия да се съединят с руските части чак във Вовчанск, или да се съсредоточат в опити да превземат Купянск. Машовец също обръща внимание, че едновременно руската армия се бие да разшири предмостието южно от Купянск, в района на Загризово и Колесниковка, което си личи и от данните на украинския генщаб за изминалото денонощие. Но Машовец изчислява, че за месец-месец и половина упорити боеве руската армия е успяла да напредне общо от двете страни на Купянск с едва 1-1,5 километра.

Ukrainian soldiers from the reconnaissance special forces company of the 1st Brigade of the National Guard of Ukraine, "Bureviy," are conducting raid operations behind enemy lines in the Kharkiv direction and capturing prisoners. pic.twitter.com/RgsKPoszc3 — WarTranslated (@wartranslated) March 7, 2025

За намиращото се на юг Лиманско направление оценката на украинския военен анализатор е, че руската армия още не може да разшири значително предмостията си през река Жребец при Макеевка (в посока Грековка) и Ивановка (там в посока Колодяз). Вероятно ще се изтеглят руски части от боевете по-на юг, при Торско, за да помагат, смята той.

За Краматорското направление Машовец отчита, че 98-ма руска въздушнодесантна дивизия е успяла да изтласка украинските части от центъра на Часов Яр на цената на много големи руски загуби. В момента руснаците се мъчат да стигнат до водоема Днепър. "Руските атаки от Григоровка по канала „Северски Донец-Донбас" от север все още не са донесли значителни резултати на врага. А също и на юг от Часов Яр, където Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да държат квартал "Шевченко", мина № 2 и Земляники", обобщава украинският военен анализатор, който изрично посочва, че руснаците атакуват като бесни и не се стряскат от големите загуби в жива сила (ВИДЕО, 18+). Машовец сочи и като непосредствени руски задачи в Часов Яр овладяването на район "Новосеверни" с поглед към село Николаевка и превземането на село Ступочки на юг, което е отправна точка за напредък към Константиновка.

(КАРТА) В Торецк руснаците нямат никакви успехи, сега погледнаха по-сериозно в Часов Яр – нещата са свързани заради мечтите на руснаците да тръгнат към Константиновка, Краматорск и Славянск, обобщава и "Офицер+". Специално за Торецк един от големите руски военнопропагандни телеграм канали "Два майора" признава, че украинците са се възползвали "от наши грешки и красиви доклади" и са навлезли в града.

За Покровското направление Машовец е категоричен – контрабоеве. Той директно посочва линията Шевченко – Новотроицко от юг на Покровск като главната арена и констатира, че руснаците изобщо не променят тактиката си, явно разчитайки, че имат повече ресурси от украинците, но досега това не личи. Украинската армия спря руското настъпление от юг на югозапад при Покровск и сега руската армия е много затруднена пак да тръгне напред, включително заради големия брой дронове на разположение на ВСУ - вместо да атакува, врагът е принуден да опитва пак да превземе загубеното преди това (Котлино, Пищане, Успеновка, Даченско, Шевченко) и то при много трудни условия, под интензивен огън, да попълни и прегрупира своите напреднали части, казва Машовец. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов е лаконичен за Покровското направление – руската армия изпитва затруднения с пехотата, но не и с дроновете и артилерията.

Українська авіація завдає удару високоточними авіабомбами по будівлях із скупченням особового складу росіян на Покровському напрямку, Донеччина pic.twitter.com/3wDGmycW51 — Мисливець за зорями (@small10space) March 8, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 119 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 73 дрона, още 37 са приземени с електронно заглушаване т.е. 9 дрона са преминали през украинската противовъздушна отбрана, сочат данните от сводката на украинските ВВС. Спешната служба на Украйна показа щети в Харковска област – например в Балаклия е ударено училище, пострадали са административни сгради, болница: Десетки украински дронове донесоха гръмотевична нощ в Русия (ВИДЕО)

❗️Exclusive: War Through the Eyes of Air Defense Soldiers



Air defense troops shared exclusive footage of their systems in action in eastern Ukraine – only for NEXTA.



This is not a video game – it’s the reality of war on the front lines. Strength to the warriors! 💪 pic.twitter.com/BMTdXCWGVh — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2025