Лавров постави ново условие пред Украйна за пускане на корабите със зърно

"Русия гарантира свободното извозване на украинско зърно с корабите, които в момента са блокирани в украинските пристанища. Но за целта трябва украинските представители да разминират крайбрежните води, които се намират на тяхна територия", каза той.

„Ако бъде решен проблемът с разминирането, а ние вече седмици наред привличаме вниманието на вълнуващите се от този въпрос западни представители, Военноморските сили на Русия ще осигурят безпрепятственото преминаване на кораби в Средиземно море и по-нататък до местоназначението им”, твърди Лавров.

