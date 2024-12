Лидерът на германската опозиция пристигна в Киев, водещ съюзник на Украйна забърза военната помощ

Фридрих Мерц - германският кандидат за канцлер от опозиционния консервативен алианс ХДС/ХСС - пристигна в Киев на 9 декември.

„Целта на посещението ми е да се запозная с текущото състояние на отбраната в страната“, заяви Мерц при пристигането си, цитиран от Deutsche Welle. „Очаквам с нетърпение да се срещна отново с президента (Володимир Зеленски)“.

Още: Директорът на затвора в Оленивка, където убиха 53 военнопленници, бе взривен в автомобила си (ВИДЕА)

German chancellor candidate Friedrich Merz has arrived in Kyiv



The leader of the Christian Democratic Union arrived in Ukraine exactly a week after Chancellor Olaf Scholz's visit.



This is not the first visit for Merz - he was in Ukraine in May 2022. pic.twitter.com/Y9ABrF1axP