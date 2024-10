Литва осмя Гутереш: Ако подаде оставка, няма да го разубеждаваме

Литовският външен министър Габриелиус Ландсбергис направи саркастично изявление по адрес на генералния секретар на ООН Антонио Гутерeш след изявите му на срещата на върха на БРИКС в Русия.

"Ако Антонио Гутереш реши да подаде оставка, Литва няма да се опита да го разубеждава", написа Ландсбергис в социалната мрежа X.

Още: Зеленски отказа да приеме Гутереш заради визитата му в Русия

По-рано Ландсбергис публикува и снимка в профила си на генералния секретар на ООН, който се ръкува с Путин, с коментар "Това е UeNd" или с други думи, че това е краят на ООН.

If @antonioguterres decides to resign, Lithuania won't try to talk him out of it.