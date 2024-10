Зеленски отказа да приеме Гутереш заради визитата му в Русия

Украинският президент Володимир Зеленски отказа да се срещне с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш. Причината е участието на Гутереш в срещата на върха на БРИКС в руския град Казан.

Гутереш вече отнесе много критики заради поклона си пред Путин, здрависването с него и горещите прегръдки с Александър Лукашенко по време на срещата на БРИКС. На 24 октомври, когато светът чества Денят на Обединените нации, генералният секретар на ООН отбелязва този празник в компанията на... военнопрестъпника Путин на срещата на БРИКС", писаха информационни канали. Срещата на БРИКС в Казан: Грандиозни мечти на Путин, мижава реалност

It's not over yet.

The friend of the dictators and part-time UN Secretary General first bowed to putin, then hugged Lukashenka passionately and thanked him for the "gifts".



If this scum still has his job as Secretary General tomorrow - who will still believe in the UN? pic.twitter.com/RhDyvho60r