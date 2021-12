Лондон предоставя на Киев допълнително 1 милиард паунда

„Прекрасни новини от Лондон: Великобритания ще предостави допълнително 1 милиард паунда в подкрепа на Украйна. Това са нови инвестиции, търговия и сигурност. След края на преговорите ми с премиера Борис Джонсън миналата година общият размер на британската подкрепа ще се увеличи до 3,5 милиарда паунда”, написа той в Twitter.

Great news from London: UK will allocate an additional £1-billion in support for Ukraine. That means new investments, trade, security. As a result of my negotiations with @BorisJohnson last year, the total volume of British support increases to £3,5-billion.