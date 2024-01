Лоши сигнали за фронта в Украйна, Байдън със силни думи към републиканците (ВИДЕО)

Думите на Байдън идват на фона на някои тревожни за украинците сигнали от фронта.

Сутрешната сводка на украинския генщаб сочи понижение на интензивността на боевете – 61 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо почти 90 на дневна база. Авдеевка и направлението Маринка (Новомихайловка и Григоровка) остават най-горещите точки. При Авдеевка украинците съобщават за отбити общо 20 руски пехотни атаки за последните 24 часа, 15 от които са от юг, а в направлението Маринка – 17.

(КАРТА) Специално за Авдеевка вече има украински потвърждения, че руснаците са успели да завземат нови позиции източно от коксохимичния завод, който е на северния фланг на града. Тези позиции по никакъв начин не помагат на руската армия да превземе самия завод, както и Степово (3 километра северозападно от града). Причината – постоянно има размяна на атаки и контраатаки между двете страни.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обаче пише в своя обзор, че ситуацията и при Авдеевка, и при Новомихайловка почва да става много сериозна за украинската армия. За Авдеевка – той вижда вече изпълнение на плана на руснаците да превземат позицията "Бревно" и автобазата "Авдеевка", с което ефективно да попречат на логистиката на украинските сили в самата Авдеевка, без да трябва да пробиват през коксохимичния завод и Степово ("Бревно" и "Авдеевка" се намират на изток-югоизток от завода и Степово). "Изглежда, че украинските сили напълно са се изтеглили от самото Степово", добавя Машовец – там ситуацията сега е "сива зона", с непрекъснати боеве, без някой да може да установи контрол: Американски БТР-и "Брадли" смазват един от най-модерните руски танкове (ВИДЕО). Украинският о.з. полковник казва и, че от юг руснаците правят същото – натиск върху така наречената позиция "Зенит", в зоната на комплекса "Царски лов", за да стигнат до Опитно – т.нар. 9-ти квартал. Това ще им позволи отрязване на логистични линии за украинската армия в самата Авдеевка. За момента всичко това са планове, приведени в изпълнение, но дали ще имат успех, бъдещето ще покаже.

Ukrainian M2A2 Bradley firing on landing positions of Russian assault forces in Stepove, north of Avdiivka. pic.twitter.com/GAPULhVVJ7

За Новомихайловка (югозападно предградие на град Донецк, Авдеевка е северозападно) Машовец пише, че украинците отстъпват от южните покрайнини на селото, от север руснаците също имат успехи. "Врагът е напреднал на юг от самата Новомихайловка към село Водяне, което създава по-голяма опасност за украинските въоръжени сили", добавя той, визирайки т.нар. Угледарски плацдарм и украинските позиции Владимировка и Николско. За руски напредък в югозападна посока към Новомихайловка съобщава и руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов.

Successful strike on a Russian base, reportedly using HIMARS missiles, reportedly in the Avdiivka area in Donetsk Oblast. pic.twitter.com/bFGQasaYz2