Лукашенко: Беларус има няколко десетки ядрени глави, дори не забелязаха кога ги докарахме

„Донесох тук ядрени бойни глави. Не само няколко, а няколко десетки. Мнозина казват: „О, това е шега, нищо не е внесено“. Те бяха внесени. Фактът, че нашите опоненти го наричат шега, означава, че са го пропуснали. Те дори не са забелязали, когато сме ги докарали тук“. Така беларуският диктатор Александър Лукашенко коментира договореното през март 2023 г. споразумение с Русия за разполагане на ядрени оръжия в Беларус.

Прехвърлянето на руски ракетни системи „Искандер-М“ в Беларус беше обсъдено от диктатора Владимир Путин и Лукашенко миналото лято. Тогава Путин заяви, че пренасянето ще се осъществи „през следващите месеци“ и подчерта, че тези ракети могат да носят ядрени бойни глави.

През юни 2024 г. издирваният от Трибунала в Хага диктатор обяви по време на икономическия форум в Санкт Петербург: "Първите ядрени бойни глави бяха доставени на територията на Беларус. Това са само първите, до края на лятото, до края на годината, ние ще приключим напълно и изцяло тази работа".

Снимка: Kremlin.ru

Лукашенко също така заяви, че Беларус е участвала в разработването на новата руска балистична ракета „Орешник“, която беше използвана срещу Украйна (без ядрен заряд, но с потенциал за такъв) при удар по Днипро на 21 ноември. По думите му, Беларус произвежда „цялата система за изстрелване“ на ракетата.

„В „Орешник“ цялата пускова система е беларуска. С изключение на самата ракета. Казах му (на Путин - бел. ред.): „Ние не изискваме да работим по самата ракета. Ако е необходимо, ще я направим заедно - имаме достатъчно опит в тази област, както и с атомната електроцентрала. Но ние ще произведем системата за изстрелване - това прави (минския завод) МЗКТ. А те работят върху още по-сериозни неща. Така че нека заедно да продължим напред“", каза Лукашенко, цитиран от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

‼️ Lukashenka: "Belarus has several dozen nuclear warheads"



"I have brought nuclear warheads here. Not just a few, but several dozen. Many are saying, 'Oh, it’s a joke, nothing was brought in.' They were brought in. The fact that our opponents call it a joke means they missed… pic.twitter.com/9EqM5Zeqbe