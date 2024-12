Лукашенко помоли Путин за "Орешници", диктаторът благосклонно обеща (СНИМКИ)

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поиска от Владимир Путин да разположи руските балистични ракети "Орешник" и други нови оръжейни системи на територията на страната му.

"Искам публично да ви помоля на територията на Беларус да бъдат разположени нови оръжейни системи, и преди всичко "Орешник", това би успокоило някои умове", заяви Лукашенко по време на подписването в Минск на споразумение за гаранции за сигурност на т.нар. Съюзна държава (Русия и Беларус).

Молбата му срещна благосклонното одобрение на Путин, който заяви:

"Считам за възможно разполагането на такива комплекси като "Орешник" на територията на Република Беларус. Мисля, че това ще стане възможно през втората половина на следващата година - с увеличаване на серийното производство на тези комплекси в Русия и с навлизането на тези ракетни системи на въоръжение в руските стратегически сили."

Снимки: kremlin.ru

