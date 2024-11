Отговорът на Путин за западните ракети: За пръв път ракета с няколко бойни глави - по Днипро (ВИДЕО)

Диктаторът Владимир Путин и силите под негов контрол отговориха на западното разрешение Украйна да използва далекобойни ракети по Русия, като за първи път използваха междуконтинентална балистична ракета за удар по украинска територия.

На 21 ноември, между 05.00 и 07.00 ч. местно време, руските войски атакуваха с ракети от различни видове град Днипро в Днепропетровска област - по-конкретно, предприятия и критична инфраструктура. Междуконтинентална балистична ракета е изстреляна от Астраханска област на Руската федерация, от Тамбовска област с изтребител МиГ-31К е изстреляна аеробалистична ракета Х-47М2 „Кинжал“, а от стратегическите бомбардировачи Ту-95МС са полетели 7 крилати ракети Х-101, обявиха Военновъздушните сили на Украйна.

В сводката си те не уточняват какъв тип е междуконтиненталната балистична ракета. Посочват обаче, че има 0/1 свалени ракети "Кинжал" - гордостта на издирвания от Трибунала в Хага Путин. Шест от седемте ракети Х-101 са унищожени от ПВО, посочват украинските ВВС.

Русия не е потвърдила използване на междуконтинентална балистична ракета.

Според "Украинска правда", която цитира източник от украинските ВВС, използваната ракета е РС-26 "Рубеж". Петдесеттонното оръжие е потенциален носител на ядрен заряд.

Още: Украински военен пилот със съвет какво да се прави, ако Русия изстреля 50-тонната си междуконтинентална ракета РС-26

В социалните мрежи се появиха предполагаеми кадри от нощния удар с балистична ракета в Днипро. Те сочат използването на ракета с т.нар. множествено независимо насочващо се летателно средство за връщане (MIRV), което ѝ позволява да носи няколко бойни глави.

Има и кадри, показващи как фрагмент от свалена ракета се е забил в електрически кабели.

Alleged footage of the nighttime Russian ballistic missile strike in the city of Dnipro. The footage suggest the use of a missile with a multiple independently targetable reentry vehicle (MIRV) which allows it to carry multiple warheads. pic.twitter.com/bJvLoBFTVT

Още: За момента Зеленски не вижда връщане на окупирани украински земи със сила (ОБЗОР - ВИДЕО)

"В резултат на вражеска атака в Днипро тази сутрин е повреден рехабилитационният център за хора с увреждания. Котелното помещение е частично разрушено, няколко десетки прозореца са счупени. Там няма пострадали хора", съобщи областният управител Серхий Лисак в Telegram.

In #Dnipro, an industrial enterprise was damaged as a result of an early morning strike. There were also two fires in the city, - regional military administration.



In the photo, one of the debris of the downed missile hangs directly on the wires. pic.twitter.com/Sec156kbpB