Лукашенко да пусне политическите затворници и да понесе отговорност: Резолюция в ЕП (ВИДЕО)

Европейският парламент прие резолюция с 549 гласа „за“, 21 „против“ и 37 „въздържал се“, с която призовава беларуските власти незабавно и безусловно да освободят всички политически затворници.

Членовете на ЕП изразяват изключителната си загриженост за положението на много политически затворници, които не са получавали известия от месеци, които имат сериозни здравословни проблеми или са подложени на изолация и изтезания.

Евродепутатите настояват беларуските власти да предоставят информация за тяхното положение и да им позволят достъп до адвокати, членове на семейството и Международния комитет на Червения кръст.

